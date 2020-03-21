Вашингтон, 21 марта, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times считает, что российская экономика вполне способна выдержать мировой кризис, так как после введения Западом санкций она стала более стрессоустойчивой.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

В материале издания сказано, что именно западные санкции, введенные против России в 2014 году, и ответные меры Москвы позволили экономике РФ подготовиться к внешним стрессам.

Отмечается, что крупный российский бизнес практически свободен от долгов, сельское хозяйство в России самодостаточно, российский бизнес, в целом, приспособился к изоляции. Накопленные финансовые резервы позволяют длительное время поддерживать необходимый уровень социальных обязательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глобальный экономический спад произошел из-за пандемии коронавируса. Ситуацию также осложнил развал соглашения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти.

Экономисты не могут точно предсказать, когда этот новый кризис завершится. Все сходятся во мнении, что с отступлением пандемии восстановится и экономика.