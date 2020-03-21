Берлин, 21 марта, 2020, 06:43 — ИА Регнум. Высокая скорость заражения коронавирусом COVID-19 в Германии при низкой смертности отличается от эпидемиологической ситуации в других странах, 20 марта пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Авторы издания отмечают, что по количеству инфицированных Германия быстро приблизилась к Китаю, Италии, Испании и Ирану. Так, по данным на 19 марта, в стране насчитывалось 13 979 случаев заражения новым коронавирусом (20 марта увеличилось до 19 711 случаев) при 42 погибших от последствий заболевания.

Журналисты пришли к выводу, что данное отклонение связано с меньшим возрастом инфицированных и ранней стадией распространения инфекции в стране. Другой причиной, по их мнению, может явиться более точная диагностика COVID-19 ввиду самого большого количества проведенных тестов среди государств Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта издание Focus указало на резкое увеличение в Германии количества пациентов с коронавирусом нового типа.