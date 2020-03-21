Москва, 21 марта, 2020, 06:36 — ИА Регнум. Растущий спрос на потребительские кредиты на фоне обвала рубля и распространения коронавируса фиксируют крупнейшие российские банки, сообщает 21 марта РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы наблюдаем локальный рост спроса на потребительские кредиты на уровне 15%», — цитирует агентство представителя банка «Открытие».

Аналогичная ситуация наблюдается в Россельхозбанке, Уралсибе, Росбанке и Райффайзенбанке.

Ранее, напомним, о повышенном спросе на потребительское кредитование сообщал глава Сбербанка Герман Греф. Вместе с тем, отметили в пресс-службе банка, аномальных всплесков на рынке не наблюдается.