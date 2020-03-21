Москва, 21 марта, 2020, 05:58 — ИА Регнум. Не валить с больной головы на здоровую призвал член Совета Федерации Алексей Пушков в связи с заявлением госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Россия, Иран и Китай передают ложную информацию о распространении коронавирусной инфекции.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Накануне, напомним, Помпео заявил, как в США «точно видели» исходящую из России дезинформацию о неготовности американских властей противодействовать распространению коронавируса. При этом конкретных примеров таких фейков американский чиновник не привёл.