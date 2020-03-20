Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Петербургские власти подготовили пансионат «Заря» в поселке Репино Курортного района в качестве обсерватора для тех, кто прибыл из-за рубежа без симптомов коронавируса или ОРВИ. Об этом сообщил 20 марта глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Финском заливе

Пансионат на берегу Финского залива может вместить 300−500 человек. Территория «Зари» занимает 24 га. Направлять сюда будут тех, кто прибыл в Петербург из неблагополучных по вирусу стран, но дома не могут находиться в карантине — соседствуют с родственниками или живут в коммуналке.

«Здесь есть вся инфраструктура. Возможности обслуживания персонала, столовая. И здесь возможно обеспечить безопасность. Сегодня-завтра мы уже готовы принять нуждающихся людей. Мы готовы к тому, чтобы выполнить условия обсервации», — цитирует Ржаненкова портал «Город+».

В «Зарю» также готовы отвозить и тех, кто контактировал с гостями из Европы и Азии — с возможными носителями COVID-2019. Чтобы сюда попасть, потребуется направление врачей или Роспотребнадзора.

Как уточняет издание «Фонтанка», на переоборудование пансионата в обсерватор потребовалось три недели. Дирекция «Зари» утверждает, что в 80% комнат будет Wi-Fi, в каждом номере есть телевизор, постельное белье, гигиенические средства, туалетная бумага.

Во избежание побегов, как уже бывало в московской больнице в Коммунарке, территорию вокруг пансионата в Репино будут патрулировать сотрудники Росгвардии. Она уже обнесена забором.

Содержать пациентов будут в двух корпусах, передает телеканал «Санкт-Петербург», медики будут также проживать на территории «Зари» в отдельном корпусе, питание, приготовленное в пищеблоке, по номерам будут разносить в специальных индивидуальных ланч-боксах, которые уже имеются.

Всего на территории «Зари» имеются шесть корпусов, из них четыре — жилые.