Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Власти Петербурга взяли под особый контроль наличие стратегически важных и жизненно необходимых лекарственных препаратов в аптеках города и назвали ситуацию на фармацевтическом рынке города стабильной.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аптека в Петербурге

Об этом сообщает 20 марта пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

В пятницу председатель комитета Валерий Москаленко провел заседание рабочей группы по вопросу мониторинга цен на лекарственные препараты, в том числе не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также медицинские изделия.

В заседании также приняли участие руководители крупнейших аптечных сетей Санкт-Петербурга, представители Комитета по здравоохранению, СПбГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Руководители аптек отметили, что ими организован мониторинг цен и товарных запасов ключевых лекарственных средств. По заверению, коммерсантов, ситуация на фармацевтическом рынке Петербурга стабильная, а запасы товаров позволяют с избытком удовлетворить спрос покупателей.

«В ближайшее время будет проведено совещание с крупными поставщиками лекарственных средств», — отметили в пресс-службе.

Добавим, ранее ИА REGNUM сообщал, что в Петербурге отмечается высокий спрос на медицинские маски, санитайзеры и антисептические средства.