Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Коронавирус не сумел заставить все вузы в Петербурге перейти на дистанционное обучение. Качество образования в онлайн-режиме тоже вызывает вопросы у студентов и преподавателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПБГУ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Горном университете, студенты могут подать заявление на «индивидуальные каникулы» с возможностью перевода на индивидуальный учебный план. Это следует из приказа ректора Владимира Литвиненко «Об обеспечении безопасных условий обучения».

«Никаких преференций тем, кто возьмет такой отпуск, во время аттестаций и экзаменов не предоставляется. Понятно, что это выбивает из образовательного цикла — обучение состоит не столько в лекциях, сколько в практических занятиях в лабораториях и тому подобном. Дистанционно их пройти невозможно», — заявил пресс-секретарь университета Максим Ратников.

Таким образом, все лекции до сих пор проходят очно, а подобное заявление на индивидуальные каникулы можно подать только лично. Такой режим вызывает недовольство в среде обучающихся. В рекомендациях для студентов со стороны вуза говорится, что «при текущей ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области необходимость для перехода на индивидуальные каникулы отсутствует».

Одна из студенток факультета переработки минерального сырья Виктория предполагает в социальных сетях, что руководство вуза «находится в каком-то параллельном Санкт-Петербурге и мире».

«Раз везде вводят ограничения на количество человек в помещениях, все учебные заведения переводят на карантин или дистанционку, весь мир закрывает границы, а у нас нет оснований для закрытия! Вы сами все придумали, подавитесь своими каникулами, и сами потом расхлёбывайте, потому что нам лень заморачиваться», — рассуждает она.

В вузе не сумели предоставить точные данные о том, какое число студентов все же решились перейти на индивидуальные каникулы, однако в секретариате сообщили, что и 19 марта, и 20 марта достаточно большое число студентов пришли писать заявления, они продолжают поступать. В университете отменили культурно-массовые мероприятия и призывают к дезинфекции после посещения общественных мест.

Не только Горный университет решил не отказываться от лекций. По сообщениям в СМИ, не смогли от них отойти и в Военно-медицинской академии им. Кирова и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) Минздрава.

В СПбГПМУ подтвердили, что занятия так или иначе продолжались до пятницы, переход пришлось осуществить поэтапно в связи со спецификой вуза.

«С понедельника университет полностью переходит на дистанционное обучение. Медицине в вузах в принципе не обучают заочно, это довольно сложно. В связи с тем, что ситуация с коронавирусом в Петербурге не критичная, переход был поэтапным», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления внешних связей и информационной политики СПбГПМУ Лика Титова.

Другие крупные вузы все же перешли на удаленное обучение, хотя в процессе возникают вопросы к его качеству. В группе «Подслушано СПбГУ» опубликовали «крик души» от анонимного автора: «СПбГУ во всю хвастается онлайн-курсами, а на деле всё дистанционное образование сводится к скинутым лекциям!»

О хорошей организации отчитываются студенты факультета свободных искусств и наук. «Лекции в обычном режиме в Zoom. Материалы продублированы в личку», — пишут студенты.

Однако на кафедре театрального искусства факультета искусств СПбГУ — по понятным причинам — вообще не проходят занятия, утверждает одна из студенток.

Тем не менее преподаватели и обучающиеся находят возможность встречаться в skype, передавать задания и ставить дедлайны. Так проходят лекции и по математике, и по английскому языку.

«У нас все в порядке, лекции в штатном режиме в скайпе или Zoom», — заявляет студентка Института наук о земле Анастасия.

В СПбГУ в течение недели на дистанционку перешли все факультеты. Последними также были будущие медики и стоматологи.

Помимо платформы онлайн-обучения Zoom, используют Сoursera и Moodle. Поступают жалобы о том, что из-за перенапряжения они не выдерживают.

«Мудл» сваливается от количества людей, заходим туда для галочки. Лекция по алгебре в скайпе. Из преподавателей — кто как может что-то присылает», — заявляет студентка РГПУ им. Герцена Надежда.

О полностью дистанционном обучении рапортуют ИТМО через собственную площадку ITMO. distant, Военмех им. Устинова, Санкт-Петербургский политехнический университет. Электронная библиотека последнего перешла на единый пароль и открыла доступ всем вузам. Занятия в аудиториях отменены с 16 марта и как минимум до мая.

«Но весенний семестр продолжается. Только уже дистанционно. То есть на лекции можно не ходить, но слушать через электронные средства связи их надо. А также читать материалы, которые рекомендует преподаватель. И сдавать онлайн-тесты по пройденному», — информирует вуз.

Тем не менее Международный кампус Политеха не закрылся. Это объясняют тем, что русский язык преподавать иностранцам в удаленном режиме невозможно, так что студенты программ подготовки к поступлению продолжают посещать занятия.

В Политехе подчеркивают, что Международный кампус — это единое пространство, в котором локализованы и общежитие, и учебные классы, так что студентам не нужно пользоваться общественным транспортом и переходить из корпуса в корпус. Для посторонних Международный кампус временно закрыт. Лекции проходят в группах численностью меньше 15 человек, на входе каждый день студентам и сотрудникам измеряют температуру.

«Политехнический университет — не единственный вуз, который принял такие меры. Аналогичная ситуация сейчас в Российском университете дружбы народов (РУДН), где на дистанционное обучение переведены все направления подготовки, кроме подготовительного», — приводится заявление директора ВШ МОП Виктора Краснощекова.

В ближайшее время Политех обещает усилить меры по безопасности, а именно установить в четырех местах кампуса дозаторы с дезинфицирующими средствами. Вуз запасся масками и медицинскими перчатками.