Кудрово, Ленинградская область, 20 марта, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Восемь передвижных лабораторий принимают жителей Всеволожского района Ленинградской области, желающих сдать анализ на наличие инфекции COVID-2019. Об этом 20 марта сообщили в областном правительстве.

Lenobl.ru Мобильная лаборатория в Кудрово

«Результаты анализов готовятся в течение трех-четырех дней. Если у человека будет обнаружено заболевание, зараженному придет СМС-уведомление с заключением врача. Об отрицательных показателях лаборатория сообщать не будет», — пояснили порядок работы власти региона.

Одна из таких лабораторий ведет прием в городе Кудрово, остановившись на парковке у бывшего магазина SPAR. Напомним, единственная на сегодня заболевшая коронавирусом жительница региона как раз проживает в Кудрово. Сейчас она находится в больнице в Петербурге,

По словам медиков, никакого ажиотажа среди жителей не наблюдается, однако люди считают правильным размещение таких лабораторий в период наличия угрозы эпидемии.

Работать амбулатория в Кудрово будет каждый будний день всю следующую неделю с 9:00 до 11:00 мск. Для сдачи анализа при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Как сообщалось, мобильная пункт по проверке на коронавирус начал работать в петербургском аэропорту «Пулково».