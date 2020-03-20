Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Пассажиры петербургского аэропорта «Пулково» могут сдать анализы на коронавирус, для этого с пятницы, 20 марта, сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проводят тестирование всех желающих в мобильном лабораторном пункте.

Pulkovoairport.ru В «Пулково» открылся мобильный пункт диагностики коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

С 20 марта мобильный пункт будет работать ежедневно с 11:00 до 16:00 мск. Чтобы пойти процедуру, любой желающий должен сначала зарегистрироваться на специальной стойке информации в зале прилета на первом этаже централизованного пассажирского терминала.

«Тест проводится в мобильном пункте, расположенном напротив входа в аэропорт, и включает забор биоматериала из носоглотки ватным тампоном. Результаты анализов придут на электронную почту или смс-уведомлением на номер мобильного телефона», — говорится в сообщении аэропорта.

Отметим, в настоящий момент в «Пулково» создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, государственными контролирующими органами, органами местной власти, Роспотребнадзором по вопросам коронавируса.

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Как отмечают в пресс-службе, в помещениях аэропорта, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для их дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью.