Всеволожск, Ленинградская область, 19 марта, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Предприятие ООО «Респираторный комплекс» во Всеволожском районе Ленинградской области в настоящее время работает в две с половиной смены и выпускает свыше трех миллионов респираторов в месяц.

Администрация Ленобласти Респираторы на заводе в Ленобласти

Сегодня, 19 марта, это предприятие, продукция которого особо актуальна в связи с коронавирусной инфекцией, посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Респираторный комплекс» производит от 25 до 100 тысяч респираторов в день в зависимости от модели (медицинские, промышленные и др.). На данный момент предприятие полностью законтрактовано до июля 2020 года.

Александр Дрозденко отметил, что увеличены объемы поставок выпускаемых в Ленобласти респираторов во все регионы России. Кроме того, в Гатчинском районе Ленобласти предприятие «Клевер-Про» производит медицинские маски.