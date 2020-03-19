Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Новый случай заражения коронавирусом в Северной столице выявлен у 23-летней петербурженки, которая не выезжала за пределы города, но контактировала с гостями из Швейцарии. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Таким образом в Санкт-Петербурге, по данным на 19 марта, выявлено в общей сложности десять случаев коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны, остальные находятся в инфекционных боксах больницы им. С. П. Боткина.

Новая пациентка — 23-летняя девушка, которая поступила в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина 16 марта. Она за границу не выезжала, заболела в результате контакта с путешественниками из Швейцарии.

«Состояние удовлетворительное, жалоб нет», — уточняют в ведомстве состояние здоровья молодой пациентки.