Ржев, Тверская область, 19 марта, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Ход работ по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату проинспектировал 19 марта губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Также глава региона провёл совещание о готовности объектов комплекса к открытию монумента к 75-летию Победы. Участие в совещании приняли заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, члены правительства Тверской области, руководство Ржева и Ржевского района, представители Российского военно-исторического общества и генерального подрядчика, авторы проекта.

Пресс-служба правительства Тверской области На строительстве Ржевского мемориала

На данный момент завершается монтаж центрального монумента комплекса — фигуры Советского солдата. У основания мемориала установлены листы стали — на них нанесены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом. Также на 90% завершены работы по строительству музейных павильонов, в настоящее время ведётся внутренняя отделка посещений.

Тверская область отвечает за создание инфраструктуры: к настоящему моменту обеспечено электроснабжение территории по постоянной схеме, установлены знаки туристической навигации. Реконструкция автомобильной дороги М-9 — «Хорошево» также близка к завершению. Специалисты монтируют линии освещения, обустраивают паркинг, ведётся планировка откосов. Игорь Руденя поручил завершить все работы на объекте до 15 апреля.

Также ведётся благоустройство на территории самого мемориала — в ближайшие дни завершаются земляные работы, затем начнётся обустройство газона. На апрель запланированы высадка деревьев и декоративных растений.

На совещании обсуждались вопросы благоустройства площадкилагеря международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая с 2019 года постоянно базируется рядом с мемориалом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ржевский мемориал Советскому солдату планируется открытие в рамках празднования 75-летия Победы — событие должно стать одним их ключевых для региона.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал президент России Владимир Путин.