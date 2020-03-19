Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Приемная правительства Петербурга более не организует личные встречи граждан с членами правительства и главами комитетов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Личные приемы приостановлены до 30 апреля. Обращения предлагают направлять в электронной форме с помощью Единого портала обращений граждан.

Добавим, за последние сутки на телефон 112 позвонили 1230 раз по вопросам, связанным с короновирусной инфекцией. Из них 807 обращений пришлось перенаправить в скорую помощь.

Сейчас в петербургской инфекционной больнице им. Боткина находятся более 300 пациентов с подозрением на вирус, из них 19 детей.