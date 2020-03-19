Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Ежесуточные убытки гостиниц Москвы и Петербурга из-за карантинных мер достигли 258 млн рублей в сутки. В случае, если в двух столицах введут режим чрезвычайной ситуации, ежедневно отели будут терять по 317 млн рублей, подсчитали аналитики.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Весенний Петербург

В Петербурге имеются 23 тыс. 300 гостиничных номеров, и в марте они загружены, как правило, на 60%. Но в 2020 году в связи с пандемией загрузка уже упала втрое до 18%, а ADR — до 2 тыс. 200 рублей, сократившись вдвое.

Соответственно, ежедневные убытки гостиничного сектора в Петербурге составляют 48,1 млн рублей, заявляют аналитики Rusland SP Hospitality.

«Сейчас существует реальная угроза введения чрезвычайной ситуации в Москве и в перспективе в Санкт-Петербурге. В таком случае загрузка отелей снизится до нуля, а гостиничные рынки двух столиц в день совокупно будут терять по 317,3 млн рублей», — говорит директор по развитию гостиничного направления Людмила Фролова.

В Москве ежедневные потери пока составляют 210 млн рублей в день. В связи с отменой мероприятий, снижением деловой активности, запретом на въезд иностранных туристов гостиничные рынки терпят крах.

Всего в Москве насчитывается 83 тысячи номеров. Средняя загрузка отелей Москвы в марте снизилась с 60% до 15%, ADR сократился до 4 тыс. рублей.