Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В Петербурге утром в четверг, 19 марта, горожан на улице встречает мокрый снег с дождем при температуре +1 градус, влажности 95% и западном ветре 4−9 м/с. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Как объясняет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, условия погоды в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть циклона, уходящего в Предуралье.

Из-за этого в Северной столице будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, и дожди.

Температура воздуха днем поднимется до +4… +6°, в Ленинградской области до +2… +7°. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.