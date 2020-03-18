Интернет борется с коронавирусом своим главным оружием — юмором
Москва, 18 марта, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Пользователи интернета вовсю высмеивают коронавирус и создают про него мемы. Корреспондент ИА REGNUM отобрал лучшие из них.
Сdc.gov
Коронавирус
Об удаленной работе, на которую многие перешли из-за коронавируса:
Цитата социальной сети
Цитата социальной сети
«Удалёнка»
О новой моде:
Цитата социальной сети
Тренды
Цитата социальной сети
Тренды
Советскую классику тоже не забыли:
Цитата социальной сети
Теория происхождения вируса (ученые полагают, что человек получил его от летучей мыши):
Цитата социальной сети
Об экономической ситуации в мире:
Цитата социальной сети
О ситуации в мире и странах СНГ:
Цитата социальной сети
А также о феномене неизвестной природы, из-за которого все начали массово скупать туалетную бумагу (пер. — Как американцы защищают себя от коронавируса):
Цитата социальной сети