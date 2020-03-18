Москва, 18 марта, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Пользователи интернета вовсю высмеивают коронавирус и создают про него мемы. Корреспондент ИА REGNUM отобрал лучшие из них.

Сdc.gov Коронавирус

Об удаленной работе, на которую многие перешли из-за коронавируса:

Цитата социальной сети

Цитата социальной сети «Удалёнка»

О новой моде:

Цитата социальной сети Тренды

Цитата социальной сети Тренды

Советскую классику тоже не забыли:

Цитата социальной сети

Теория происхождения вируса (ученые полагают, что человек получил его от летучей мыши):

Цитата социальной сети

Об экономической ситуации в мире:

Цитата социальной сети

О ситуации в мире и странах СНГ:

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Цитата социальной сети

А также о феномене неизвестной природы, из-за которого все начали массово скупать туалетную бумагу (пер. — Как американцы защищают себя от коронавируса):