Санкт-Петербург, 18 марта, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В целях профилактики коронавирусной инфекции трамваи и троллейбусы в Петербурге будут обрабатывать дезинфицирующим веществом не только ежедневно в парках перед выпуском на линию, но и в процессе работы, на конечных остановках. Об этом 18 марта сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбусы в Петербурге

"Трамваи и троллейбусы будут проходить дополнительную обработку с применением дезинфицирующего вещества с противовирусным компонентом между рейсами», — уточнили на предприятии.

Там отметили, что процесс обработки подвижного состава в парках перед выпуском на линию предусматривает уборку пола и подножек, подметание пола, а также влажную уборку с дезинфекцией и протиркой насухо потолка, стен, дверей салона, поручней, сидений, ограждений стёкол и ручек вентиляционных люков.

На конечных станциях в ходе дополнительной дезинфекции подвижного состава между рейсами дважды за смену будет проводиться аэрозольная обработка с помощью генератора холодного тумана.

В парках дезинфекцию проводят сотрудники «Горэлектротранса», на конечных станциях — сотрудники привлеченной специализированной организации.

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