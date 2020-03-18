Санкт-Петербург, 18 марта, 2020, 10:08 — ИА Регнум. На входе в петербургский парламент начали измерять температуру в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский дворец

Медик приветствует всех вошедших в Мариинский дворец в тамбуре до КПП и измеряет температуру бесконтактным термометром.

В среду, 18 марта, в Заксобрании проходит пленарное заседание. Журналистов заранее попросили в случае недомогания не посещать Мариинский дворец, а воспользоваться трансляцией на сайте парламента.

Депутаты сообщают, что у них начали измерять температуру ежедневно еще с понедельника, 16 марта.