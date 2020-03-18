Санкт-Петербург, 18 марта, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Поручни и сидения всех вагонов Петербургского метрополитена дважды в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами, концентрация которых увеличена на 30 процентов по сравнению с обычной. Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе подземки.

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Дезинфекция в метро Петербурга

«Четыре раза в сутки влажная уборка с помощью дезинфицирующих растворов проводится в пассажирских зонах и вестибюлях всех станций (в том числе — на балюстрадах и поручнях эскалаторов и траволаторов), а также на турникетах», — заверили в метрополитене Санкт-Петербурга.

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова потребовала усилить дезинфекцию в метро.

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