Санкт-Петербург, 17 марта, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Распоряжение Минкультуры РФ о закрытии всех подведомственных ему учреждений уже начало поступать в музеи и театры Санкт-Петербурга, а это значит, что с сегодняшнего дня все учреждения культуры города будут закрыты для посещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Однако Александринский театр решил сделать шаг навстречу своим зрителям и перевести свою работу в онлайн-режим.

«Да, мы закрываемся, но всю свою работу переводим в онлайн, скоро всё расскажем, сейчас у нас назначено по этому поводу совещание», — отметили в театре.

Напомним, накануне Новая сцена Александринского театра анонсировала спектакль «Солнечная линия» Жени Беркович, который будет показан зрителям в интернет-трансляции через паблик во «ВКонтакте» и на сайте театра.