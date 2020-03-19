Москва, 19 марта, 2020, 05:38 — ИА Регнум. Главный успех внесения поправок в российскую Конституцию может быть достигнут в том случае, если их принятие сметет зависимость от Запада. О том, какие важные проблемы ещё ожидают решения, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Дым из труб. ТЭЦ

Одним из самых наглых и деструктивных вмешательств во внутренние дела России было подписание так называемых киотского и парижского протоколов по климату. Уже неоднократно было доказано, что тезисы об антропогенном влиянии парниковых газов на климат не выдерживают научной критики, а выполнение условий этих договоров может перечеркнуть все планы по индустриальному развитию. Производство, если учитывать нагрузку «углеродного налога» на выбросы углекислого газа, становится слишком дорогим. Но выбросы углекислоты не существуют в природе сами по себе, они постепенно поглощаются живыми растениями.

А уж по насыщенности лесами Россия может дать фору почти всем государствам планеты. Но не тут-то было, ведь хитрые «эксперты» западных и, что удивительно, части российских организаций пытаются всеми путями принизить показатель поглотительной способности российской природы. Отсюда вывод — России, если она хочет перестать играть в эти шулерские игры, опасные для ее развития, необходимо отказаться от них на законодательном уровне. И принятие поправок к Конституции может стать самым удобным для этого моментом.

Читайте статью Владимира Павленко «Пересмотр внешних обязательств — главный итог конституционного голосования».