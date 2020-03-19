Москва, 19 марта, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Двух и более зайцев можно убить одним выстрелом, только если эти животные выстроились в одну линию. Как подобная ситуация сложилась на всепланетном нефтяном рынке, чем не преминула воспользоваться Россия, рассказывает автор ИА REGNUMМаксим Рева.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

До сих пор падения нефтяных цен с последующим обрушением рубля настигали Россию с регулярностью в несколько лет и примерно по одной и той же схеме. Но в этот раз многое изменилось. Начать хотя бы с того, что зависимость российского бюджета от нефтяных доходов несколько снизилась, хотя дело не только в этом. Сочетание факторов дешевого рубля и достаточной для долговременной стабильности российской экономики стоимости нефти позволяет России даже остаться в выигрыше по итогам нынешнего падения нефтяной цены.

А вот для США с их сланцевой нефтью и Саудовской Аравии ситуация может обернуться большими сложностями. Любопытно, что руководство России умело воспользовалось внешней ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, для продвижения собственных планов. Теперь, когда экономика России окрепла по сравнению с предыдущими годами, падение нефтяных цен не является больше таким уж страшным событием.

Читайте статью Максима Ревы «Нефтяная игра России против ОПЕК+: как разом убить больше двух зайцев».