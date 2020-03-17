Санкт-Петербург, 17 марта, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» дезинфицирует самолеты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Pulkovoairport.ru «Пулково»

«Все воздушные суда, прибывающие в «Пулково» из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку», — заявили в компании.

В помещениях аэропорта, включая лифты, стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисы и комнаты отдыха персонала, усилили режим уборки. Для дезинфекции используют средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно обрабатывают также трапы самолетов и пассажирские автобусы.

В местах, где скапливается множество пассажиров на долгое время, обеззараживают воздух с помощью очищающих установок. В туалетах в зоне международных прилётов работают рециркуляторы воздуха.

Сотрудников аэропорта проинструктировали о мерах профилактики коронавируса и о необходимости средств индивидуальной защиты — персонал регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептические салфетки и гели. Медпункт на втором этаже пассажирского терминала также готов принять тех, кто плохо себя чувствует, в любое время суток.

ВВСС перевели всю корпоративную коммуникацию в электронный и телефонный формат, отменили командировки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничили зарубежные и региональные командировки, а также массовые мероприятия.

Как сообщалось, Роспотребнадзор потребовал усилить дезинфекцию поездов, эскалаторов и вестибюлей Петербургского метрополитена.