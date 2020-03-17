Санкт-Петербург, 17 марта, 2020, 09:57 — ИА Регнум. В Петербурге около восьмисот студентов Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова завершили пребывание в двухнедельном карантине по коронавирусу.

Общежитие СЗГМУ, где проходил карантин

Они проходили его в здании общежития на проспекте Просвещения, на севере Петербурга. Здесь несколько дней в конце февраля прожил студент по обмену из Италии, который оказался заражен коронавирусом и был срочно госпитализирован. Заболевание у него проходило в легкой форме. Накануне его выписали здоровым из инфекционной больницы им. Боткина.

«Здание студенты покидали со своими вещами, так как в общежитии до 20 марта будут проводить дезинфекцию. На этот период студенты переезжают либо на съемные квартиры, либо к друзьям или родственникам. Также университет предоставляет другие общежития», — сообщает 17 марта телеканал «Санкт-Петербург».

Выходящие из карантина студенты рассказали, что их очень поддерживали во время карантина и морально, и с помощью ежедневной доставки продуктов питания и предметов первой необходимости.

Находящимся в карантине постоянно замеряли температуру и трижды брали у них анализы на коронавирус. Ни одного случая заболевания у 780 студентов не выявлено.