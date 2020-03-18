«Активнее возвращать украденное»: что сказал Путин прокурорам — все новости
Напомним, в январе 2020 года в России был назначен новый генеральный прокурор: этот пост получил бывший заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка, который возглавлял Генпрокуратуру с 2006 года, согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Игорь Краснов в своё время расследовал такие резонансные дела, как покушение на главу РАО «ЕЭС России» АнатолияЧубайса в 2005 году, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналисткиАнастасии Бабуровой в 2009 году, а также убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, совершённое в 2010 году.
Подробности: Чем известен Игорь Краснов
Напомним, 26 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, на котором обсуждались итоги деятельности министерства за 2019 год.
Все новости об этом читайте в трансляции ИА REGNUM: «Путин ставит задачи для МВД»
Заседание расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ началось. Выступает президент РФ Владимир Путин.
Президент обратил особое внимание на необходимость реагирования на нарушение трудовых прав и прав граждан пенсионного возраста.
Вопросы государственной поддержки многодетных семей также должны оставаться на особом контроле.
«Права граждан России на свободное демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объёме», — заявил Путин о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Прокуратуре необходимо повысить эффективность своей деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
«Поле вашей ответственности очень широкое и полномочия очень большие. Этот высокий статус должен быть в полной мере отражён в новой редакции федерального закона о прокуратуре РФ. Такая работа проводится ведомством с прошлого года и прошу её продолжить и максимально ускорить», — заявил Путин.
«При этом важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан. Выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число, обращаю ваше внимание, остаётся весьма значимым», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Число правонарушений в России остаётся значимым — Путин
Путин обратил внимание на рост преступности в стране и на рост числа нераскрытых преступлений.
«Каждое второе преступление остаётся нераскрытым», — отметил президент.
Путин заявил о крайне негативной динамике преступлений, связанных с использованием информационных технологий.
Противодействие коррупции остаётся актуальным и значимым направлением работы органов прокуратуры — Путин.
Президент также заявил о том, что нарушений прав осуждённых в местах лишения свободы «по-прежнему много, очень много».
Поправки к Конституции означают, что у прокуроров возрастёт ответственность за соблюдение социальных прав граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан. Вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституцию РФ усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — заявил Путин.
«Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты труда, нарушения охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: У прокуроров выросла ответственность за соблюдение социальных прав — Путин
Путин потребовал наладить удобные, доступные инструменты обратной связи с гражданами.
Путин поблагодарил за многолетнюю работу Юрия Чайку и пожелал успехов новому генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Краснов начал своё выступление с надзорного сопровождения реализации национальных проектов.
Краснов заявил о недостатках правового регулирования в сфере здравоохранения — в частности, касающиеся лекарственного обеспечения.
Благодаря органам прокуратуры долги по зарплате были погашены перед 460 тыс. работниками на сумму свыше 20 млрд рублей — Краснов.
В России вновь начало расти количество нераскрытых преступлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Вынужден отметить, что в прошлом году впервые, начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым», — заявил Путин.
«Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того, что — мы все это понимаем с вами, может и статистика стала получше, — но даже если посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычесть, всё равно количество нераскрытых преступлений выше», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Каждое второе преступление в России остаётся нераскрытым — Путин
Ежегодно жертвами преступлений становятся порядка 100 тыс. несовершеннолетних, более половины которых не достигли 14 лет. Порядка 60% преступных посягательств совершается членами семьи. Об этом заявил Генпрокурор РФ Игорь Краснов.
В последние годы растёт число преступлений в сфере информационных технологий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«В последние годы фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий. Речь в том числе идёт о покушении на частную жизнь граждан, на их имущество, средства, размещённые на счетах в банках», — заявил Путин.
«Я прошу Генеральную прокуратуру совместно с МВД и другими заинтересованными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности. И в целом прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений», — подчеркнул он.
Читайте также: Нужен комплекс мер по снижению «информационных» преступлений — Путин
До сих пор не решены проблемы людей, пострадавших от наводнения в Иркутской и Амурской областях, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Генеральной прокуратуре нужно активнее заняться возвратом похищенных у России активов и средств — Путин
Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам создать систему по борьбе с киберпреступлениями.
Читайте также: Путин поручил создать систему по борьбе с киберпреступлениями
В Тамбовской области больше половины всех регистрируемых преступлений — факты мелкого взяточничества. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Более 1,5 млн нарушений выявлено в 2019 году в ходе следствия и дознания. Это «значительно», сказал генеральный прокурор РФ.
Краснов поручил подкорректировать работу прокуроров на стадиях расследования и утверждения обвинительных заключений, так как растёт число возвращённых судами уголовных дел и оправданных судами граждан.
В России сохраняется очень высокое число нарушений прав осуждённых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Как показывает практика, нарушений прав осуждённых по-прежнему ещё много. Очень много. Я прошу совместно с Федеральной службой исполнения наказания принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактики правонарушений в учреждениях уголовно-исправительной системы, активнее взаимодействием с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, представителями гражданского общества», — заявил Путин.
Об этом: Путин отметил высокое число нарушений прав осуждённых в России
Владимир Путин заявил о необходимости тщательного отбора кадров в органы прокуратуры.
Президент упомянул и коронавирус, а также ситуацию на фондовых рынках. «Очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушений в области формирования цен на продукты питания», — подчеркнул Владимир Путин.
В сфере выявления незаконной вырубки леса и добыче биоресурсов правоохранительные органы России работают неэффективно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Активизировать выявления преступлений в сфере природопользования: по незаконным вырубкам леса и добыче биоресурсов. Очень важное направление, чрезвычайно важное. К сожалению, пока должной эффективности на этом направлении всем нам — имею в виду и прокуратуру, и другие правоохранительные структуры, — должного эффекта пока добиться не удаётся», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин: выявление преступлений в сфере природопользования неэффективно
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре повысить эффективность работы по защите социальных прав граждан.
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В России необходимо более активно вести работу по борьбе с коррупцией при реализации национальных проектов, госпрограмм и гособоронзаказа. С таким призывом сегодня, 17 марта, в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры к сотрудникам надзорного ведомства обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на эти сферы выделяются колоссальные ресурсы, поэтому нужно обеспечить их сохранность.
Читайте подробнее: Путин призвал активнее возвращать украденные у России активы и средства
На фоне эпидемии коронавируса и ослабления курса рубля прокурорам необходимо особенно внимательно отнестись к нарушениям в сфере ценообразования, в частности на цены на продукты питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Мы все видимо проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители. Видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Всё это так или иначе отражается на нашей экономике, на её функционировании — поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — заявил Путин.
Об этом: Путин призвал прокуроров обратить внимание на цены на продукты питания
На фоне эпидемии коронавируса и ослабления курса рубля необходимо продолжить работу по формированию благоприятного инвестиционного климата и защите интересов участников экономической деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Это важно всегда, а в этой ситуации это особенно важно. Потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создаёт и бережёт созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин — прокурорам: нужно поддержать тех, кто работает в реальной экономике
Президент России Владимир Путин отметил, что правоохранительным органам «есть над чем подумать» в связи с ростом числа нераскрытых преступлений.
Об этом: Путин выразил обеспокоенность из-за снижения раскрываемости преступлений
Президент России Владимир Путин отметил необходимость и дальше пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в обществе.
Читайте подробнее: Путин поручил пресекать попытки дестабилизации общества
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить строгий надзор за законностью при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Подробности в материале: Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан России
Правоохранители пока не добились должного эффекта в противодействии незаконной вырубке лесов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 17 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Глава государства подчеркнул, что природоохранная прокуратура должна активнее выявлять преступления в сфере природопользования, в том числе незаконные вырубки леса и добычу биоресурсов. Речь идёт о направлении чрезвычайной важности, добавил он.
Читайте подробнее: Путин: пока нет должного эффекта от борьбы с незаконной вырубкой лесов
Обновление кадрового состава после смены руководителя ведомства или организации — это естественный процесс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Однако при этом он указал на необходимость «бережно относиться к тем, кто хорошо себя зарекомендовал в предыдущие годы» и добился положительных результатов в работе.
Об этом: Путин отметил необходимость бережливого отношения к опытным кадрам
«Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объёме», — сказал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры 17 марта.