Президент РФ Владимир Путин 17 марта выступил на расширенном заседании коллегии Геннеральной прокуратуры. На заседании подведены итоги работы надзорных органов за 2019 год. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

07:22 17.03.2020 Напомним, в январе 2020 года в России был назначен новый генеральный прокурор: этот пост получил бывший заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

07:37 17.03.2020 Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка, который возглавлял Генпрокуратуру с 2006 года, согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

07:38 17.03.2020 Игорь Краснов в своё время расследовал такие резонансные дела, как покушение на главу РАО «ЕЭС России» АнатолияЧубайса в 2005 году, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналисткиАнастасии Бабуровой в 2009 году, а также убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, совершённое в 2010 году. Подробности: Чем известен Игорь Краснов

08:57 17.03.2020 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. genproc.gov.ru

09:55 17.03.2020 Генеральная прокуратура РФ. Фото: Вячеслав Седых ИА Красная Весна

12:48 17.03.2020 Напомним, 26 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, на котором обсуждались итоги деятельности министерства за 2019 год. Все новости об этом читайте в трансляции ИА REGNUM: «Путин ставит задачи для МВД»

13:14 17.03.2020 Заседание расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ началось. Выступает президент РФ Владимир Путин.

13:15 17.03.2020 Президент обратил особое внимание на необходимость реагирования на нарушение трудовых прав и прав граждан пенсионного возраста.

13:16 17.03.2020 Вопросы государственной поддержки многодетных семей также должны оставаться на особом контроле.

13:17 17.03.2020 «Права граждан России на свободное демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объёме», — заявил Путин о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции РФ.

13:18 17.03.2020 Прокуратуре необходимо повысить эффективность своей деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. «Поле вашей ответственности очень широкое и полномочия очень большие. Этот высокий статус должен быть в полной мере отражён в новой редакции федерального закона о прокуратуре РФ. Такая работа проводится ведомством с прошлого года и прошу её продолжить и максимально ускорить», — заявил Путин. «При этом важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан. Выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число, обращаю ваше внимание, остаётся весьма значимым», — подчеркнул он. Подробности в материале: Число правонарушений в России остаётся значимым — Путин

13:18 17.03.2020 Путин обратил внимание на рост преступности в стране и на рост числа нераскрытых преступлений. «Каждое второе преступление остаётся нераскрытым», — отметил президент.

13:18 17.03.2020 Путин заявил о крайне негативной динамике преступлений, связанных с использованием информационных технологий.

13:19 17.03.2020 Противодействие коррупции остаётся актуальным и значимым направлением работы органов прокуратуры — Путин.

13:22 17.03.2020 Президент также заявил о том, что нарушений прав осуждённых в местах лишения свободы «по-прежнему много, очень много».

13:24 17.03.2020 Поправки к Конституции означают, что у прокуроров возрастёт ответственность за соблюдение социальных прав граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год. «Это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан. Вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституцию РФ усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — заявил Путин. «Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты труда, нарушения охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста», — подчеркнул он. Читайте подробнее: У прокуроров выросла ответственность за соблюдение социальных прав — Путин

13:24 17.03.2020 Путин потребовал наладить удобные, доступные инструменты обратной связи с гражданами.

13:25 17.03.2020 Путин поблагодарил за многолетнюю работу Юрия Чайку и пожелал успехов новому генпрокурору РФ Игорю Краснову.

13:26 17.03.2020 Краснов начал своё выступление с надзорного сопровождения реализации национальных проектов.

13:27 17.03.2020 Краснов заявил о недостатках правового регулирования в сфере здравоохранения — в частности, касающиеся лекарственного обеспечения.

13:28 17.03.2020 Благодаря органам прокуратуры долги по зарплате были погашены перед 460 тыс. работниками на сумму свыше 20 млрд рублей — Краснов.

13:29 17.03.2020 В России вновь начало расти количество нераскрытых преступлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год. «Вынужден отметить, что в прошлом году впервые, начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым», — заявил Путин. «Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того, что — мы все это понимаем с вами, может и статистика стала получше, — но даже если посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычесть, всё равно количество нераскрытых преступлений выше», — подчеркнул он. Подробности в материале: Каждое второе преступление в России остаётся нераскрытым — Путин

13:32 17.03.2020 Ежегодно жертвами преступлений становятся порядка 100 тыс. несовершеннолетних, более половины которых не достигли 14 лет. Порядка 60% преступных посягательств совершается членами семьи. Об этом заявил Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

13:33 17.03.2020 В последние годы растёт число преступлений в сфере информационных технологий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год. «В последние годы фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий. Речь в том числе идёт о покушении на частную жизнь граждан, на их имущество, средства, размещённые на счетах в банках», — заявил Путин. «Я прошу Генеральную прокуратуру совместно с МВД и другими заинтересованными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности. И в целом прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений», — подчеркнул он. Читайте также: Нужен комплекс мер по снижению «информационных» преступлений — Путин

13:34 17.03.2020 До сих пор не решены проблемы людей, пострадавших от наводнения в Иркутской и Амурской областях, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

13:35 17.03.2020 Заседание коллегии Генпрокуратуры при участии Владимира Путина. Цитата из видео. kremlin.ru

13:38 17.03.2020 Генеральной прокуратуре нужно активнее заняться возвратом похищенных у России активов и средств — Путин

13:38 17.03.2020 Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам создать систему по борьбе с киберпреступлениями. Читайте также: Путин поручил создать систему по борьбе с киберпреступлениями

13:39 17.03.2020 В Тамбовской области больше половины всех регистрируемых преступлений — факты мелкого взяточничества. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

13:41 17.03.2020 Более 1,5 млн нарушений выявлено в 2019 году в ходе следствия и дознания. Это «значительно», сказал генеральный прокурор РФ.

13:41 17.03.2020 Игорь Краснов. kremlin.ru

13:45 17.03.2020 Краснов поручил подкорректировать работу прокуроров на стадиях расследования и утверждения обвинительных заключений, так как растёт число возвращённых судами уголовных дел и оправданных судами граждан.

13:46 17.03.2020 В России сохраняется очень высокое число нарушений прав осуждённых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год. «Как показывает практика, нарушений прав осуждённых по-прежнему ещё много. Очень много. Я прошу совместно с Федеральной службой исполнения наказания принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактики правонарушений в учреждениях уголовно-исправительной системы, активнее взаимодействием с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, представителями гражданского общества», — заявил Путин. Об этом: Путин отметил высокое число нарушений прав осуждённых в России

13:48 17.03.2020 Владимир Путин заявил о необходимости тщательного отбора кадров в органы прокуратуры.

13:48 17.03.2020 Заседание коллегии Генпрокуратуры при участии Владимира Путина. Цитата из видео. kremlin.ru

13:50 17.03.2020 Президент упомянул и коронавирус, а также ситуацию на фондовых рынках. «Очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушений в области формирования цен на продукты питания», — подчеркнул Владимир Путин.

13:51 17.03.2020 В сфере выявления незаконной вырубки леса и добыче биоресурсов правоохранительные органы России работают неэффективно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год. «Активизировать выявления преступлений в сфере природопользования: по незаконным вырубкам леса и добыче биоресурсов. Очень важное направление, чрезвычайно важное. К сожалению, пока должной эффективности на этом направлении всем нам — имею в виду и прокуратуру, и другие правоохранительные структуры, — должного эффекта пока добиться не удаётся», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин: выявление преступлений в сфере природопользования неэффективно

13:53 17.03.2020 Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре повысить эффективность работы по защите социальных прав граждан. Читайте также: Путин поручил усилить защиту социальных прав граждан