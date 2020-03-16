Париж, 16 марта, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Границы Европейского союза и Шенгенской зоны будут закрыты как минимум на 30 дней из-за распространения коронаврусной инфекции. Об этом сегодня, 16 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам Пятой Республики.

На границе

«С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней», — сказал Макрон.

Напомним, что это уже второе обращение Макрона к французам за последние четыре дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Франции заявили, что эпидемия коронавируса в стране перешла на третью стадию.

В стране закрывают заведения общественного питания, места массового скопления людей.