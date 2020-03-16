Минск, 16 марта, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление о решении Российской Федерации по закрытию границ и ждет конкретной официальной информации о параметрах выполнения этой меры. Об этом сегодня, 16 марта, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Rakoon На границе

Напомним, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается. Ограничение не затрагивает движение товаров.

Примечательно, что в Белоруссии не считают закрытие границ действенной мерой сдерживания коронавирусной инфекции.