Москва, 16 марта, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее решение принято правительством страны.

Стоп

Ограничения не затронут лиц, постоянно проживающих на территории России, дипломатических сотрудников других стран, а также водителей грузовиков.

Напомним, количество официально подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в России достигло 93 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, семь пациентов заразились на территории России, остальные — прибыли из стран, где наблюдается вспышка заболевания.