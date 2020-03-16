Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Покупательский ажиотаж, связанный с коронавирусом, в Петербурге не имеет под собой объективных оснований. Запаса основных категорий продовольствия в городе хватит на требуемые Минсельхозом два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 16 марта глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Елена Молчанова ИА REGNUM Супермаркет в Петербурге. 16.03.2020

«На два месяца он точно есть», — сказал чиновник.

«Этот запас гораздо больше, в несколько раз, чем был в 2014 году. Его абсолютно хватает. То, что сейчас говорят, что в некоторых магазинах полки пустые — просто не успели завезти со складов. На складах всё нормально. Мы ежечасно в Минпромторг докладываем о состоянии, ежечасно! Поэтому когда [губернатор Петербурга] Александр Дмитриевич [Беглов] говорит, докладывайте ежедневно — мы с удовольствием!» — пояснил Кирилл Соловейчик.

Ранее Минсельхоз России потребовал от всех регионов страны обеспечить двухмесячный запас основных продуктов на фоне ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. Кроме того, некоторые граждане поддаются панике из-за пандемии коронавируса и скупают популярные продукты питания.

Корреспондент ИА REGNUM, побывавший в одном из сетевых магазинов в «спальном» районе днем 16 марта, заметил повышенный спрос покупателей на многие группы товаров.

Ранее представители ресторанного бизнеса сообщали, что сталкиваются с проблемами при поставках гречки и манки в Петербурге.