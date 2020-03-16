Москва, 16 марта, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Уже очень скоро, 22 апреля, в России будет проведено народное голосование по поводу поправок к Конституции России. А что думаете об этих поправках Вы?

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Поправки в случае их принятия станут судьбоносными, негативная реакция граждан тоже будет показательной. Предлагаем Вам высказать свое мнение об этом историческом моменте.

Опрос, как и все опросы ИА REGNUM, проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому респонденту увидеть социологический портрет его единомышленника — понять, кто он, тот житель России, который думает о чём-то так же, как Вы.