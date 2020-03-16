Москва, 16 марта, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Антикризисный план правительства РФ, на который выделят 300 млрд рублей, несопоставимо меньше аналогичных мер, которые предпринимают США или Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Российский флаг

По его словам, антикризисный план правительства вызывает большие вопросы. В то время как ФРС США понизила ключевую ставку до 0−0,25%, российский ЦБ намекает на то, что может повысить ставку. На данный момент паники на российских рынках нет. Однако повышение ставки мгновенно приведет экономику России к рецессии, полагает Манкевич.

К тому же масштаб российского антикризисного плана также несопоставим с западными и китайскими мерами поддержки, отметил собеседник ИА REGNUM.

«США выделят 1,5 триллиона долларов на новую программу количественного смягчения в целях поддержания фондового рынка, а также 50 млрд долларов на стимулирование американской экономики, в то время как правительство РФ выделило всего лишь 300 миллиардов рублей, а инъекции ЦБ на валютном рынке составляют примерно 3,6 млрд рублей в день, то эти меры являются недостаточными. Понятно, что американская экономика больше российской, однако размер антикризисного фонда совсем непропорционален тем мерам, которые принимают правительства стран ЕС, США и Китая», — сказал Манкевич

Манкевич напомнил, что в КНР ещё в начале января, когда коронавирус только охватывал города Китая, бизнес-сообщество и правительство страны собрало 400 миллиардов юаней. По действующему курсу эта сумма превышает 4 триллиона рублей.

«И на этом фоне мы видим, что ЦБ РФ почти ничего не делает для стабилизации ситуации. Поэтому падение российских индексов ММВБ и РТС являются одними из максимальных в мире. Под сомнения также ставятся нефинансовые меры поддержки: границы РФ пока не закрыты, карантинные меры недостаточно жесткие, а президент не торопится подписывать указ о введении чрезвычайного положения в стране», — заявил Манкевич.