Вильнюс, 16 марта, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Граждане Литвы, Латвии и Эстонии не смогут проследовать транзитом через Польшу для возвращения в Прибалтику, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.

Флаг Польши

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал, что на границе с Польшей со стороны Германии порядка 450 автомобилей с гражданами трёх стран Прибалтики, которые желают транзитом через закрытую на карантин Польшу вернуться в свои дома.

МИД Литвы заявлял, что проводятся переговоры на самом высоком уровне, однако в итоге косвенно признал, что усилия не привели к положительному результату — Польша прибалтов не пропустит. Такой вывод можно сделать исходя из рекомендации МИД Литвы как можно быстрее отправляться в немецкий Киль, откуда продолжается паромное сообщение с Литвой.

Литовский портал 15min.lt пишет, что, протестуя против такого запрета, литовские водители стали блокировать дорогу к границе, создавая коллапс.