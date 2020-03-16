Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Два новых случая коронавирусной инфекции в Петербурге «привезены» из европейских стран. Третий стал следствием заражения от уже больного. Три новых пациента Боткинской больницы — женщины. Две из них приехали уже инфицированными, третья «получила» вирус от своей родственницы, побывавшей за границей. Об этом сообщили 16 марта в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Сейчас она остается в больнице в удовлетворительном состоянии.

Женщина в возрасте 54 лет прибыла в Петербург из Италии 11 марта, в больницу им. Боткина с симптомами ОРВИ ее поместили 12 марта. Она также находится в удовлетворительном состоянии.

Еще одна пациентка, в возрасте 33 лет, заболела в результате близкого контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Эта никуда не выезжавшая женщина госпитализирована в ту же больницу 13 марта без симптомов ОРВИ.

«Ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга», — заявили в комздраве.

Таким образом, к вечеру понедельника в Петербурге в больнице им. Боткина находятся восемь человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Ранее двое больных излечились и были выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев — в Москве, три случая в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, по одному в Кировской области, в Пермском крае, в Республике Коми.