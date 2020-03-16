Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 18:11 — ИА Регнум. В петербургском метрополитене слишком редко дезинфицируют составы и эскалаторы, что опасно при эпидемии коронавируса. Об этом заявила 16 марта в Смольном руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Заместитель главы ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин сообщил о мерах по профилактике распространения коронавируса на заседании правительства. Так, по его словам, эскалаторы дезинфицируют четырежды в сутки.

«За час нахождения в метро человек имеет порядка 10 тысяч контактов. Поэтому, это крайне недостаточно. Переводите на раз в час как минимум хотя бы», — указала Башкетова.

Козин заметил, что в подземке понимают ситуацию. «В настоящее время прорабатываем варианты, чтобы без снижения графика работы эскалаторов проводить дезинфекцию в учащенном режиме», — сказал он.

«Ну, если в Москве могут, то, наверное, и вы можете», — решил за предприятие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.