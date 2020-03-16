Вашингтон, 16 марта, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Количество заболевших коронавирусом COVID-2019 в мире на настоящий момент превысило 170 тысяч человек. Об этом 16 марта свидетельствуют данные мониторинга, который проводит университет Джона Хопкинса (США).

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По данным университета, общее количество заражённых составляет 174 615 человек. Количество погибших составляет 6513 человек, выздоровели 77 657 человек.

Наибольшее количество заражённых коронавирусом, не считая Китай, насчитывается в Италии — 24 747 человек, из них скончались 1809 человек, выздоровели 2335 человек.

На втором месте Иран, здесь выявлено 14 991 случаев заражения, 853 умерли, 1669 вылечились. В Испании заражено 919, 309 умерли, 530 вылечились, в Южной Корее 8236 заболели, 75 умерли, 834 вылечились

Более пяти тысяч заразившихся выявлено в Германии и Франции, более 3800 заболели в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России на сегодняшний день выявлено 93 случая заражения COVID-2019. Среди заболевших нет тяжёлых случаев.