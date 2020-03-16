Тверь, 16 марта, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Распоряжение «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области» подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 16 марта по итогам совещания по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области. В регионе создана рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), её возглавил губернатор.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области

«Для профилактики распространения коронавируса ограничиваем проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, особенно с участием иностранцев, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция. С этого дня начинаем реализацию дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это также касается автовокзалов, железнодорожного вокзала», — отметил Игорь Руденя.

Также в регионе вводится круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей. Школам и детским садам в муниципалитетах Тверской области рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Решение о посещении ребёнком образовательных учреждений оставили за родителями. Школьные каникулы начнутся по плану, с 23 марта. За время их проведения в школах планирую провести дезинфекцию.

В соответствии с распоряжением губернатора, в Тверской области рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием иностранных граждан из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Также рекомендовано ограничить формирование организованных групп детей для выезда с целью отдыха и обучения в страны, где зарегистрированы случаи коронавируса 2019-nCoV, организацию групповых деловых и туристических поездок, культурного обмена и обучающих программ в эпидемиологически неблагополучные страны.

По состоянию на 16 марта на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано.