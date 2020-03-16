Москва, 16 марта, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не готовит обращения к гражданам в связи с переносом всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Песков заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Напомним, что ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам и заявить о переносе даты всенародного голосования по поправкам к Конституции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всенародное голосование по поправкам к Конституции должно состояться 22 апреля.