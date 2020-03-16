Стокгольм, 16 марта, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Коронавирус COVID-19, разразившийся 11 марта в глобальную пандемию, привёл к резкому сокращению выбросов в атмосферу, чего упорно требовали климатологи на протяжении последних лет. Теперь же мы можем наблюдать за снижением количества выбросов вредных веществ без какого-либо давления со стороны учёного сообщества.

Nilses Коронавирус

Однако отмечается, что общий спад в мировой экономике также привёл к сокращению инвестиций в климатические проекты, а также к отмене международных встреч по вопросам окружающей среды, вследствие введения ограничений на проведение массовых публичных мероприятий. Об этом 16 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

На фоне общей паники среди населения в странах, наиболее пострадавших от опасной инфекции, а также усиливающейся волатильности на мировых рынках, новый коронавирус COVID-19 буквально заставил человечество сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Промышленные предприятия останавливаются по всему миру, прежде всего в Китае, количество авиаперелетов не только между континентами, но и близлежащими странами уменьшилось в десятки раз, что не могло не сказаться положительно на окружающей среде.

Согласно информации Carbon brief, веб-сайту, позволяющему получить исчерпывающую информацию о состоянии климата на планете, замедление темпов роста экономики в Китае, промышленной фабрике мира, привело к снижению выбросов углекислого газа на 25% за последние месяцы по сравнению с тем же периодом, но годом ранее.

Подобное можно наблюдать и на территории промышленной Северной Италии, где введен общенациональный карантин. Это не может не радовать климатологов, однако они отмечают, что понимают, к каким ужасным последствиям и человеческим жертвам и страданиям привела пандемия коронавируса COVID-19.