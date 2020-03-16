Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Мыло, туалетная бумага, вода и алкоголь, замороженные продукты и крупы — всё это закупают петербуржцы в магазинах в первый день действия введенных Смольным особых мер из-за угрозы распространения коронавируса.

Магазин в Петербурге, 16.03.20

Корреспондент ИА REGNUM, посетивший днем 16 марта обычный сетевой магазин в спальном районе Петербурга, увидел небывалый для этого времени суток покупательский ажиотаж. Среднестатистический покупатель — взрослые люди лет 45, пенсионеры и студенты вузов из азиатских стран (поблизости находится несколько университетов).

Большинство покупателей — в медицинских масках, а молодые люди азиатской внешности — в особых респираторных. Все они стоят в очереди с доверху заполненными корзинами и тележками с крупами, макаронами, водой, жидким мылом, алкоголем, замороженными овощами, туалетной бумагой.

Только матери с детьми и молодые люди, помимо прочих покупок, взяли пару вязанок с цитрусовыми и овощами: цены в супермаркете на них сейчас ниже обычного, распродажа.

«Премии не будет, зато план выполним. Ажиотаж отмечаем четвертый день, покупают всё, от круп и консервов до воды», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кассир магазина.

Некоторые покупатели в масках

Занятно, что до недавнего времени у касс на стойке среди жвачек, конфет и журналов долгое время размещались гели-санитайзеры и влажные салфетки, теперь же найти необходимые в предкарантийной ситуации предметы почти нереально.

Всё тот же сетевой магазин, у предкассовой зоны небольшие помещения с разными услугами, в том числе аптека. Уже на пороге фармацевт предупреждает входящих, что антисептических средств в наличии нет.

«Успела урвать последний», — улыбаясь заметила выходящая из заведения покупательница, не поясняя, что именно она купила.