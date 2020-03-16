Москва, 16 марта, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Вместо реальной борьбы с распространением коронавируса, в Москве происходит лишь видимость таковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

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«Реальных мер борьбы с коронавирусом не наблюдаю. Всё, что делается, можно назвать лишь профанацией», — сказала Енгалычева.

Свою позицию она объяснила тем, что власти не доносят до населения даже основные вещи, которые необходимы для профилактики коронавируса. К таковым парламентарий отнесла информацию о том, как распознать симптомы вируса, в чем их отличия от простуды, гриппа, каковы методы эффективной профилактики, чтобы не заболеть.

«Никто не пропагандирует даже элементарное ношение медицинских масок. Возможно, это связано с тем, что маски купить невозможно, их нет в аптеках. Сама лично объехала десяток разных аптек — нигде нет и не знают, когда будут. Пыталась заказать в интернете, но тщетно: в наличие масок просто нет», — заявила Енгалычева.

По мнению депутата Мосгордумы, для эффективной борьбы с распространением инфекции необходимо размещать антисептические средства для рук и раздавать медицинские маски перед всеми входами в метро, вокзалами, торговыми центрами, магазинами, ресторанами и прочими местами массового скопления граждан.

«И пока таких мер нет, всё, что делается — профанация. Возможно, и вовсе нужно будет пойти на крайнюю меру и закрыть метро, потому как обезопасить людей в нём не представляется возможным — один болеющий человек может заразить тысячи», — отметила парламентарий.

Стоит добавить, что на самом деле информации относительно симптомов заболевания и мер профилактики достаточно много, в том числе она распространяется через СМИ.