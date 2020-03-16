Москва, 16 марта, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Москве все общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования закроются с 21 марта до 12 апреля. Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном сегодня, 16 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

Напомним, что российские власти предпринимают все возможные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Практика других стран показала, что наиболее действенными методами сдерживания эпидемии является массовый карантин и самоизоляция граждан.