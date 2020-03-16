Москва, 16 марта, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В связи с угрозой распространения коронавируса Госдума меняет график работы до конца весенней сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Предлагаем, чтобы одна неделя была — работа в рамках пленарного заседания, вторая неделя месяца была — работа в рамках комитета либо, кто не задействован в работе комитета, мог бы вести прием граждан непосредственно в округах, третья неделя — вновь работа в рамках пленарного заседания и завершающая неделя или там будет переходящая неделя на следующий месяц — это работа в регионе, как и было», — отметил Володин.

«Мы постарались сделать всё, чтобы работа из зала пленарного заседания перешла в работу в рамках комитета, а тот, кто не задействован, комитет не имеет приоритетных вопросов повестки, может работать в своём избирательном округе», — заявил Володин.

Новый подход будет действовать до августа.

«Такой подход будет реализовываться до августа месяца, а затем наступит отпуск, а на осеннее время работы мы ещё раз скорректируем (работу), исходя из ситуации», — сказал спикер Госдумы.