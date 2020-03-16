Москва, 16 марта, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В Москве зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

В сообщении указано, что среди заболевших есть один ребёнок, который находится в больнице им. Башляевой. Однако у него заболевание протекает в легкой форме.

«Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что и ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», — указано в сообщении.

На данный момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Трое из них получают помощь в больнице в Коммунарке, семеро человек остались на домашнем карантине, ещё один находится в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в Москве на данный момент выявлено 53 случая заболевания коронавирусом.