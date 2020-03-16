Москва, 16 марта, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Находящиеся на карантине вправе требовать возмещения вреда, причиненному их здоровью и имуществу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил руководитель уголовной практики юридической компании «BMS Law Firm» Александр Иноядов.

В больнице

«Лица, которые по санитарно-эпидемиологическим показаниям были ограничены в возможности выбора места своего пребывания, кроме соблюдения предписанных обязанностей, вправе требовать возмещения в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу, причинённого, в частности, при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — отметил он.

Поскольку срок изоляции для таких лиц ограничен, то при наличии оснований к его продлению гражданину должно быть об этом не только сообщено, но и предоставлены подтверждающие этот статус документы, в частности, листок временной нетрудоспособности, добавил юрист.

«Также граждане вправе обжаловать в судебном порядке любые незаконные действия и решения, которые были приняты в отношении них, особенно в части нарушения их конституционных прав. Рекомендую для этих целей пользоваться электронными сервисами для приёма обращений граждан, в частности, на информационных ресурсах органов прокуратуры», — заключил Иноядов.