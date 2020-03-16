Москва, 16 марта, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей 16 марта продлевает мрачную полосу, приближаясь к рубежу в $30 по сорту Brent. Снижение относительно цены закрытия 13 марта достигает 12%, а до психологической отметки остается немногим более 75 центов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Топливом для нового снижения стала очередная волна срабатывания стоп-приказов после пробоя зоны поддержек в зоне $31,30−32,30. Катализатором служит шокирующая макроэкономическая статистика из Китая, а также экстренные шаги ведущих центральных банков, которым оказалось не под силу восстановить утраченное доверие финансовых рынков.

Объем промпроизводства в Китае за январь—февраль рухнул на 13,5%, что никогда не наблюдалось в истории с момента расчета данных с 1990 года. Объем розничных продаж за этот же период оказался на 20,5% ниже января—февраля 2019 года, а инвестиций в основной капитал — на 24,5%.

На этом фоне даже повторное и резкое понижение ФРС ключевой ставки сразу на 125 б. п. до 0−0,25% наряду с перезапуском программы количественного смягчения на $700 млрд пока не смогло остановить продажи на фондовых рынках. Сегодня к волне смягчения присоединились ЦБ Новой Зеландии и Японии. Завтра ожидается обсуждение скоординированных мер правительствами стран G7.

Для нефтяного рынка текущие данные по китайской экономике и свежие прогнозы по американскому ВВП (нулевой рост в I кв. и падение на 5% во II кв. — так считают в Goldman Sachs) сулят более резкое падение потребления, чем в 2008 году. При этом, несмотря на комментарии министра нефти Ирака, который выразил надежду, что ему удалось сблизить позиции России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, встреча мониторингового комитета организации, намеченная на 18 марта, отменена.

Рынок в сложившихся непростых условиях напуган угрозой развертывания ценовой войны. Анонсированная президентом США покупка нефти в стратегический резерв, по мнению того же Goldman Sachs, не убережет цены на нефть от ухода ниже $30, что фактически уже реализуется. С высокой вероятностью 16 марта до конца дня рынок увидит тестирование этого рубежа и дальнейшие панические продажи», — считает эксперт.

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