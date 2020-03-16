Москва, 16 марта, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В России под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с новым типом коронавируса находятся порядка 15 тысяч человек. Об этом сегодня, 16 марта, заявила вице-премьер, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяна Голикова.

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По словам вице-премьера, все они абсолютно здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что на сегодняшний день в 133 странах мира зафиксировано 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.