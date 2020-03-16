Москва, 16 марта, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) изменится в связи распространением коронавируса. Об этом 16 марта заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По её словам, срок досрочной сдачи экзаменов будет перенесен. Новая дата проведения ЕГЭ будет определена в ближайшее время, отметила Голикова.

Отметим, согласно утвержденному графику досрочного ЕГЭ, первый экзамен по географии и литературе должен состояться 20 марта. Последний экзамен — 13 апреля.