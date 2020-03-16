Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Четыре петербуржца и один житель Ленинградской области, у которых выявлен и подтвержден новый вид коронавируса, продолжают оставаться под наблюдением врачей в Клинической инфекционной больнице им. Боткина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 марта заявил главный врач клиники Денис Гусев.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ирина Чхинджерия и Денис Гусев

«Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает у них в легкой форме», — пояснил специалист.

Сегодня же стало известно, что двоих вылечившихся пациентов, а также еще 10 контактных лиц выписали из больницы, они здоровы.

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Новый вид коронавирусной инфекции, как отмечает Гусев, проявляется на 4−6 день после контакта с заражённым. Таким образом, неважно, когда человек вернулся из неблагополучной страны, где отмечается вспышка вируса.

«Всем вернувшимся в город необходимо при возвращении домой связаться по номеру телефону 112 и доложить о себе, дождаться врача на дом и самоизолироваться на 14 дней, им будет выдан больничный лист», — пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Отметим, что если в течение 14 дней проявятся какие-либо симптомы простуды, даже в легкой форме, такие люди будут госпитализированы под наблюдение врачей.

«Подчеркну, это касается всех, потому что у нас есть пациенты, у которых заболевание протекает в очень легкой форме, но при этом анализы показывают наличие коронавируса», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Ирина Чхиджерия.

Добавим, что коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей, детей и лиц, имеющих побочные заболевания.

Как сообщалось, сейчас в больнице им. Боткина находится 238 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 11 иностранных граждан и 227 граждан РФ. За последние сутки в больницу поступило 48 человек.