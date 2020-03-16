Камчатский край, 14 мая, 2015, 07:01 — ИА Регнум. У коммунальщиков есть всего несколько месяцев навигации, чтобы заполнить хранилища углем и дизтопливом

На Камчатке стартует северный завоз топлива. Для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса в отдалённые районы полуострова морем будут доставлены 23 тысячи тонн угля и 14 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края Виктор Мурзинцев.

По его словам, северный завоз ограничен во времени. «Первые поставки производятся с открытием летней навигации. Полностью необходимый запас топлива на котельных населённых пунктов должен быть сделан до середины осени»,- отметил Виктор Мурзинцев.

Морским путём топливо будет доставлено в 6 муниципальных образований края — Соболевский, Пенжинский, Тигильский, Олюторский, Карагинский и Алеутский районы. «Процедуры отбора поставщиков уже проведены, заключены договоры и согласованы сроки поставок. Первая партия угля на западном побережье будет доставлена в порт-пункт Манилы в первой декаде июня»,- сказал Виктор Мурзинцев.

В соответствии с утверждёнными графиками, завершить завоз угля в районы с ограниченной навигацией поставщики должны до 31 августа, дизельного топлива — до 30 сентября.

Министр добавил, что в целом для прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов на Камчатке будет создан запас угля в объёме 101,3 тысяч тонн, мазута — в объёме 17,6 тысяч тонн, дизельного топлива — в объёме 14,3 тысяч тонн.