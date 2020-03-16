Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Два пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирус», и еще десять человек, которые имели контакты с ними, выписаны из инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге в понедельник, 16 марта.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница Санкт-Петербурга

«Все они провели 14 карантинный срок. Причин задерживать нет», — сказал главврач стационара Денис Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент в больнице находится 238 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 11 иностранных граждан и 227 граждан РФ. За последние сутки в больницу поступило 48 человек.

«Все они имеют ОРВИ и прибыли из-за границы», — отметил главврач Гусев.

В больнице продолжают находиться пять человек — четыре жителя Петербурга и один житель Ленобласти, а также пять человек контактных с ними лиц.

«У нас есть все возможности для оказания им помощи, препараты и средства индивидуальной защиты», — отметил специалист.